В Черном море близ Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,4

В среду в акватории Черного моря под Анапой зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,4, которое считается незначительным.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение об инциденте поступило в 09.55 в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства от оперативного дежурного РАН Обнинска (первый в России наукоград в Калужской области).

Ближайший населенный пункт от эпицентра - анапский поселок Сукко - расположен в 30 километрах. На поверхности толчки не ощущались. Жалоб от населения нет. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ситуация находится на контроле МЧС России по Кубани.