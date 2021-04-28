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28.04.2021 12:13
Рубрика: Происшествия

В Черном море близ Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,4

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В среду в акватории Черного моря под Анапой зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,4, которое считается незначительным.

На Камчатке зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение об инциденте поступило в 09.55 в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства от оперативного дежурного РАН Обнинска (первый в России наукоград в Калужской области).

Ближайший населенный пункт от эпицентра - анапский поселок Сукко - расположен в 30 километрах. На поверхности толчки не ощущались. Жалоб от населения нет. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ситуация находится на контроле МЧС России по Кубани.

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