На Среднем Урале в пандемию выросло число жалоб на домашнее насилие

В Свердловской области за 2020 год увеличилось количество обращений в кризисные центры по поводу домашнего насилия.

- В 2019 году было около 300 обращений к нам, в 2020 это число увеличилось почти на треть и достигло 396. Из них 17 - мужчины, 179 - женщины и 200 - дети. Пять процентов обращений - жалобы на домашнее насилие, - рассказала журналистам президент межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации "Аистенок" Лариса Лазарева.

К темам психологического, физического насилия и жестокого обращения в пандемию добавились тяжелые ситуации на фоне того, что люди долго сидели дома. Конфликты, вместо того, чтобы угасать, когда один из членов семьи уходит на работу, накапливались. Это приводило к разводам. По словам Лазаревой, в организацию обращались женщины и из городов области - из опасения, что в родном городе связи мужчины не позволят отстоять свои права.

Как добавила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, насилие стало распространяться на другие группы. Омбудсмен привела статистику областного суда. То естьречь идет о тех жертвах и преступниках, которые были ими официально признаны. Например, раньше чаще всего жертвами становились женщины до 31 года. В 2020 первое место заняла возрастная группа от 31 до 41 года. Увеличилось и количество молодых людей, кто совершал преступления. Так, в группе с 18 до 22 лет в 2019 году таких было 20, а в 2020 - 26 человек.

Как рассказала старший инспектор Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Николаева, в 2020 году на учете полиции стояло 1600 человек. Было проведено восемь тысяч проверок и раскрыто более четырех тысяч преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Половина из них была совершена в отношении женщин. 70 процентов под воздействием алкоголя.