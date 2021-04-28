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28.04.2021 17:45
Рубрика: Общество

Попечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 года

Попечительский совет Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации одобрил программу развития РАНХиГС до 2030 года.

В ближайшие десять лет академия продолжит свое развитие в качестве главного центра подготовки кадров для государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Вуз будет формировать научно-образовательную экосистему, нацеленную на решение важнейших задач, стоящих перед страной. Также особый акцент будет сделан на цифровизации. Получит развитие практика защиты стартапа в качестве выпускной квалификационной работы.

Фото: Предоставлено пресс-службой РАНХиГС
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Работа над программой развития РАНХиГС велась при активном участии ее региональных структур.

"Мы ждали этот документ, который действительно имеет стратегическую, фундаментальную степень важности. До сих пор мы ориентировались на контуры стратегии РАНХиГС до 2030 года, решения федерального кампуса, программные заявления ректора и профильных проректоров. Но сегодня у нас в руках появляется действенный инструмент развития филиальной сети и нашего института, в частности, - говорит директор Уральского института управления - филиала РАНХиГС Руслан Долженко.

РАНХиГС на Урале продолжает интеграцию в государственную систему власти, в бизнес, общественную среду.

"За последний год мы совершили выезды более чем в 20 муниципалитетов региона, чтобы договориться и реализовать совместные проекты по развитию территории, образовательных организаций. Несмотря на пандемию, нам удалось выстроить работу с большей частью областных министерств и департаментов аппарата губернатора Свердловской области. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с ключевыми бизнес-сообществами Урала: Деловой Россией, СОСПП, Уральской ТПП. Это говорит о том, что работа нашего коллектива направлена в сторону региона и его потребностей. И программа развития РАНХиГС, ориентированная на широкое применение дистанционных технологий, образовательные обмены, крайне важна для нас как ведущего центра подготовки управленческих кадров в масштабе гигантского по территории Уральского федерального округа", - отметил он.

Число иностранных студентов в уральском филиале выросло в разы, открыт подготовительный факультет, подписаны соглашения о сотрудничестве с иностранными вузами. Не менее активно развивается и консалтинговая деятельность: в частности, объем привлечения денег на НИОКР вырос за год в 11 раз, несмотря на пандемию.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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