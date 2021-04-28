В Челябинской области с 1 мая запустят садовые маршруты

В эти выходные на территории Челябинской области начнут работать садовые маршруты. Для пенсионеров на проезд установлена 50-процентная скидка.

- Всего в регионе будет открыт 21 садовый маршрут, - пояснили в пресс-службе миндортрансе региона. - 15 из них - в Челябинске, пять - в Магнитогорске и один - в Златоусте. Курсировать к садоводческим некоммерческим товариществам автобусы будут вплоть до 15 октября.

Перечень, а также удобную карту, на которой нанесены все межмуниципальные садовые маршруты, можно посмотреть на сайте ведомства в разделе "транспорт".