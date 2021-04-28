В Кургане рассказали о работе детсадов и школ в праздники

В Кургане детские сады с 4 по 7 мая будут работать в режиме "дежурных групп", а школьники учиться не будут, сообщили "РГ" в пресс-службе администрации города.

Как показал мониторинг, проведенный дошкольными образовательными учреждениями, родители планируют привести в детсады 2 833 ребенка. Для них будет открыто 168 групп.

В школах и учреждениях дополнительного образования города занятий не будет, в учебные программы внесут корректировки. Выпускникам 9 и 11 классов предложено расписание консультаций для подготовки к государственной итоговой аттестации. Итоговое сочинение (изложение) как допуск к аттестации для выпускников, освоивших программы среднего общего образования, перенесено с 5 на 12 мая.

Мероприятия в учреждениях дополнительного образования, приуроченные к празднованию 76-ой годовщины Победы, пройдут по плану.