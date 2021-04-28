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28.04.2021 17:52
Рубрика: Общество

Ректор РХТУ Мажуга: Экспорт образования принесет России миллиарды долларов

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Данил Головкин Фото: Данил Головкин
Фото: Данил Головкин

России необходимо приступить к масштабному экспорту образования и достичь мирового лидерства в этой области, считает ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. По его мнению, страна обладает для этого необходимым технологическим и интеллектуальным потенциалом.

Фото: Данил Головкин
Ректор РХТУ Мажуга: Лекарства должны быть безопасными и качественными

Он отметил высокую рентабельность и престижность образовательного бизнеса, на котором страны зарабатывают десятки миллиардов долларов в год, а совокупный годовой оборот рынка достигает 365 млрд долларов США.

"Россия обладает огромным потенциалом для выхода на мировой рынок образования, - сказал Александр Мажуга. - Однако мы до сих пор предпочитаем экспорту образования сбыт нефти и газа. Считаю, именно экспорт российского образования должен определять уровень геополитического влияния нашей страны. Как показывает статистика, на экспорте образования Россия заработала за год менее одного миллиарда долларов. Эта цифра должна быть в десятки раз больше".

Он уверен: система образования России конкурентоспособна на международном рынке и многие иностранные студенты проявляют интерес к отечественным вузам. И те, кто учится, иностранные студенты, обучающиеся в РФ, способствуют формированию положительного образа России за рубежом.

Общество Образование

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