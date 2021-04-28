Рособрнадзор: Итоговое сочинение в дополнительный срок пройдет 12 мая

Напомним, "зачет" за сочинение - это допуск к ЕГЭ. Большинство выпускников уже написали сочинение 15 апреля. А дополнительные дни нужны для тех, кто по каким-то уважительным причинам его пропустил.

- Сочинение оценивается по системе "зачет"/"незачет". 12 мая его смогут написать обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам. Еще один дополнительный срок написания итогового сочинения для них - 19 мая 2021 года, - сообщает Рособрнадзор.

Итоговое сочинение стартует в школах в 10:00 по местному времени. Продолжительность - 3 часа 55 минут (235 минут). Рекомендуемый объем - не менее 350 слов.