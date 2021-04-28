Росреестр рассказал о приеме документов в нерабочие дни

Подать документы в Росреестр можно будет и в нерабочие дни в мае, сообщает пресс-служба ведомства.

Все электронные сервисы в личном кабинете на официальном сайте ведомства с 1 по 10 мая, в том числе в нерабочие дни с 4 по 7 мая, будут работать в штатном режиме. В электронном виде можно будет подать документы на регистрацию сделок или постановку на кадастровый учет, заказать выписку из Единого госреестра недвижимости или подать заявление об исправлении технической или реестровой ошибки в ЕГРН.

Режим работы офисов МФЦ, через которые обычно принимают документы в Росреестр, определят региональные органы исполнительной власти с учетом эпидемиологической ситуации, подчеркивают в ведомстве.

При этом Росреестр уточняет, что при вычислении сроков оказания услуг по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость необходимо учитывать дни, исключая праздничные (период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая).