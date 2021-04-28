Санитарная авиация станет доступней благодаря нацпроекту

В 2021 году запланировано не менее 9 500 вылетов санитарной авиации, а к 2030 году их число должно составить 15,5 тысяч. Об этом "Российской газете" сообщили в АНО "Национальные приоритеты", которая отвечает за осведомленность граждан о результатах реализации нацпроектов.

Так, руководитель организации Наталия Дарбинян подчеркнула, что благодаря нацпроекту "Здравоохранение" уже построено 87 вертолетных посадочных площадок при медицинских организациях или в 15-минутной доступности от них для автомобиля скорой медицинской помощи.

Она также сообщила, что в 2020 году выполнено более 10 тысяч вылетов санитарной авиации, эвакуировано более 14 тысяч человек, в том числе две тысячи детей, из которых 783 - дети до года.

Особенно востребована санитарная авиация в отдаленных и труднодоступных районах страны. Также ее используют в крупных мегаполисах, где движение на дорогах затруднено пробками.