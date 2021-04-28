Состоялся первый суперфинал игры "Много автомобилей"

В этом году "Авторадио" подготовило для своих слушателей много денег, а главное - много автомобилей. Первый музыкальный марафон одноименной игры стартовал накануне и продолжался более четырех часов, до тех пор, пока автомобиль не обрел своего владельца. В эфирной студии собрались звездные гости, которые помогли ведущим шоу "Поехали" разыграть первый из трех суперпризов игры. Новый французский компактвэн в подарок за любовь к "Авторадио" получила жительница Самары.

Игра проходит уже восьмой сезон. И в этом году призовой фонд колоссальный - 5 млн рублей и три автомобиля. Сделать розыгрыш ярче помогут популярные артисты, чьи песни уже не раз приносили удачу участникам.

Для участия нужно выполнить несколько условий: зарегистрироваться на сайте, поменять гудки в мобильном телефоне на "Гимн Авторадио", внимательно слушать эфир и не пропустить звонок от ведущего.

Премия за установку гимна по-прежнему - 1 тыс. рублей, но если участник называет только что прозвучавшую песню, то забирает весь банк, который увеличивается с каждым неправильным ответом, или главный приз! Следите за подробностями в эфире и в официальных аккаунтах радиостанции. Полные правила игры "Много автомобилей" можно узнать на сайте.