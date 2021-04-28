Тимофей Баженов планирует избираться в восьмой созыв Госдумы

Тележурналист, лидер общественного движения Тимофей Баженов намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом он сообщил на заседании круглого стола по вопросам экологической обстановки в Москве: "Я готов побороться за мандат депутата, если вы даете мне такой кредит доверия. За время работы Движения Баженова я хорошо изучил все актуальные проблемы северо-востока и востока столицы, у меня есть силы и энергия сделать жизнь россиян комфортнее и безопасней".

Кандидатуру Баженова в Госдуму предложила участница круглого стола, волонтер акции "Мы вместе" Александра Кашурникова. Она отметила его "информационный ресурс, общественную работу, глубокое знание проблем экологии и проблематики районов северо-востока Москвы". Участники круглого стола поддержали ее предложение.

Баженов также рассказал об экологических проблемах в столице на основе анализа обращений москвичей. Другие участники отметили, что сейчас в Москве сокращается количество зеленых насаждений, растет нагрузка на городские парки и охраняемые природные территории. Итогом мероприятия стала резолюция о том, что сохранение и развитие зеленых зон - неотъемлемая часть права граждан на благоприятную экологическую среду.

По мнению экспертов, это право требует совершенствования законодательства не только в экологической сфере, но и в смежных отраслях. Поэтому участники круглого стола призывали власти обратить особое внимание на проблемы в сфере экологии, разработать и принять комплекс законов, направленных на ужесточение ответственности за экологические правонарушения, на систематизацию законодательства в этой сфере.

Тимофей Баженов - российский телевизионный журналист, автор и ведущий программ "Дикий мир", "Сказки Баженова" и других. Руководит экологическим направлением молодежного крыла ОНФ, является лидером Общественного Движения Баженова.