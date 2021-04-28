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Умер продюсер Мадонны, Синатры и Боба Дилана Эл Шмитт

Новости
    28.04.2021, 12:14
Текст:   Олег Усков

Легендарный американский саунд-продюсер Эл Шмитт, обладатель более двух десятков премий "Грэмми" (рекорд для инженеров звукозаписи), умер 27 апреля на 92-м году жизни. Об этом сообщил BCB. Без уточнения причин смерти.

Альберт Гарри Шмитт родился в Бруклине 17 апреля 1930 года и уже с семи лет помогал своему дяде в его студии. В девятнадцать, отслужив в ВМС, пришел на Apex Recording Studios в Нью-Йорке. Делее - Atlantic, Prestig, Radio Recorders, RCA.

В числе артистов, с которыми работал Эл - Генри Манчини, Элмер Бернстайн, Фрэнк Синатра, Боб Дилан, Барбра Стрейзанд, Сэм Кук, Натали Коул, Куинси Джонс, Мадонна, Нил Янг, группы Jefferson Airplane, Toto, Steely Dan и сотни других.

За свою насыщенную карьеру Шмитт приложился к созданию более 150 золотых и платиновых альбомов - от поп-музыки, до джаза и рока.

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