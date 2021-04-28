В Болгарии загорелся склад оружейного завода

В болгарском городе Лясковец загорелся склад оружейного завода "Аркус", об этом 28 апреля сообщает Болгарское национальное радио.

Как заявил директор завода Банко Банков, персонал завода эвакуирован, пострадавших нет. Городу Лясковец и его окрестностям ничего не угрожает. Также нет угрозы нанесения ущерба окружающей среде. Возгорание произошло в отдалении от склада, где хранятся оружие и боеприпасы. В настоящее время пожар локализован.

Ранее 28 апреля прокуратура Болгарии заявила, что подозревает в причастности ко взрывам на оружейных заводах и складах в 2011, 2015 и 2020 годах шестерых граждан России. В ответ на это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "если так будет продолжаться, то Россию скоро обвинят и в убийстве эрцгерцога Фердинанда в Сараево в 1914 году".