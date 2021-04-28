В Приамурье арестовали иностранца за пропаганду терроризма

В Амурской области арестовали иностранца, работавшего на строительстве газоперерабатывающего завода. Он подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть вторая статьи 205.2 УК РФ).

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ Приамурья, уроженец одной из стран Азии разместил на своей странице в Instagram шесть видеороликов. Они оправдывали деятельность нескольких запрещенных в России международных террористических организаций.

Отмечается, что подозреваемый поддерживал радикальную идеологию террористов и пытался вовлечь мигрантов в экстремистскую деятельность.