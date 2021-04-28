Новости

Погибшего от COVID-19 волонтера из Башкирии наградили посмертно 19:29
На трассе М-1 прошли учения по ликвидации последствий ДТП 19:28
Президент Молдавии распустила парламент 19:27
Мишустин прибыл в Казань на встречу с главами правительств стран ЕАЭС 19:17
Мишустин: РФ и Беларусь поэтапно восстановят транспортное сообщение 19:08
Москва встала в 9-балльных пробках 19:06
Названы самые популярные российские города для командировок 19:04
Завершается подготовка инициатив по достижению национальных целей развития 18:48
Хуснуллин войдет в рабочую группу по развитию регионов 18:32
Более 500 храмов будут открыты на Пасху в Москве 18:30
Сергей Шнуров представит на ПМЭФ новый проект "Зоя" 18:20
В Москве "скорая помощь" перевернулась после крупного ДТП 18:18
Участников Олимпиады в Токио попросили питаться быстрее 18:13
Мосгорсуд опроверг отмену решения о взыскании с Киркорова 780 тыс. евро 18:06
Вышел новый русский трейлер мультфильма Pixar "Лука" 17:54
Рособрнадзор: Ухудшения результатов ЕГЭ из-за майских каникул в школах не будет 17:52
В библиотеке Петербурга объяснили драку посетителей роликом в TikTok 17:46
В Роспотребнадзоре прокомментировали "убийство" коронавируса за секунду 17:34
Суд арестовал гражданина России по обвинению в госизмене 17:26
МИД Болгарии готов максимально смягчить режим выдачи виз россиянам 17:24
Вышел первый трейлер фантастического боевика "Война будущего" 17:24
Борт МЧС России вылетел в Индию 17:22
В Ялте директора службы "112" уличили в растрате 18,3 млн рублей 17:19
Медведев заявил, что Москву нужно разгружать от чиновников 17:15
Путин сообщил Моди о решении отправить гумпомощь в Индию 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 19:29
Рубрика: Власть

Погибшего от COVID-19 волонтера из Башкирии наградили посмертно

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Пресс-служба главы Республики Башкортостан Фото: Пресс-служба главы Республики Башкортостан
Фото: Пресс-служба главы Республики Башкортостан

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова посмертно награжден волонтер из Чишминского района Радик Мансурович Асфандияров. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Фото: AFP/Sanjay KANOJIA
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире

Награду вручили 28 апреля в доме республики в Уфе вдове волонтера Любови Асфандияровой.

- К сожалению, несмотря на принимаемые меры, один из наших волонтеров Радик Асфандияров 17 марта скончался от последствий коронавируса. От имени руководства республики выражаю родным и близким глубокие соболезнования, - сказал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, вручая орден.

Как уточнили в пресс-службе главы республики, Радик Асфандияров работал в ООО "Башкирэнерго" в Чишминском районе, был членом "Молодой гвардии "Единой России". Мужчина совершил более ста выездов по доставке продуктов питания и лекарств амбулаторным больным. У него остались двое несовершеннолетних детей.

Путин: Кабмин прорабатывает вопрос о выплатах волонтерам, работающим с COVID
В регионах Власть Работа власти Госнаграды Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT: Пусть попробуют
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане
Лавров иронично ответил на вопрос об отношении РФ к заявлениям Болгарии
Медведев: Переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть постепенным
Песков назвал досадным происшествием инцидент с флагом на ЧМ по шашкам
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"