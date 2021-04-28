Погибшего от COVID-19 волонтера из Башкирии наградили посмертно

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова посмертно награжден волонтер из Чишминского района Радик Мансурович Асфандияров. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Награду вручили 28 апреля в доме республики в Уфе вдове волонтера Любови Асфандияровой.

- К сожалению, несмотря на принимаемые меры, один из наших волонтеров Радик Асфандияров 17 марта скончался от последствий коронавируса. От имени руководства республики выражаю родным и близким глубокие соболезнования, - сказал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, вручая орден.

Как уточнили в пресс-службе главы республики, Радик Асфандияров работал в ООО "Башкирэнерго" в Чишминском районе, был членом "Молодой гвардии "Единой России". Мужчина совершил более ста выездов по доставке продуктов питания и лекарств амбулаторным больным. У него остались двое несовершеннолетних детей.