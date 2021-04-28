Вышел русский трейлер "Восстания титанов" Гильермо дель Торо

В Сети опубликован локализованный тизер-трейлер полнометражного анимационного фэнтези "Охотники на троллей: восстание титанов" (Trollhunters: Rise of the Titans), завершающего историю сериалов "Охотники на троллей", "Трое с небес" и "Волшебники" - развернувшись сразу после "Волшебников".
Героям полотна предстоит объединить усилия перед лицом таинственного врага, замыслившего - как это заведено у всех уважающих каноны архизлодеев - поработить мир.
Небольшой, но в нужном градусе эпичный ролик размещен на YouTube-канале Netflix Russia.
На оригинальной озвучке - Альфред Молина, Ник Офферман, Эмиль Хирш, Ник Фрост, Диего Луна.
Сопродюсер предприятия - Гильермо Дель Торо.
Релиз - 21 июля.