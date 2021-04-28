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Вышел русский трейлер "Восстания титанов" Гильермо дель Торо

Новости
    28.04.2021, 13:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети опубликован локализованный тизер-трейлер полнометражного анимационного фэнтези "Охотники на троллей: восстание титанов" (Trollhunters: Rise of the Titans), завершающего историю сериалов "Охотники на троллей", "Трое с небес" и "Волшебники" - развернувшись сразу после "Волшебников".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер приквела мультфильма Pixar "Душа"

Героям полотна предстоит объединить усилия перед лицом таинственного врага, замыслившего - как это заведено у всех уважающих каноны архизлодеев - поработить мир.

Небольшой, но в нужном градусе эпичный ролик размещен на YouTube-канале Netflix Russia.

На оригинальной озвучке - Альфред Молина, Ник Офферман, Эмиль Хирш, Ник Фрост, Диего Луна.

Сопродюсер предприятия - Гильермо Дель Торо.

Релиз - 21 июля.

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