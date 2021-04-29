Распоряжение главы Республики Адыгея от 28 апреля 2021 года № 103-рг "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г."

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.":

Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея, Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея (далее - органы):

1) определить минимальную необходимую численность государственных гражданских служащих Республики Адыгея и иных работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование органов, в том числе в дистанционном режиме;

2) обеспечить выполнение подведомственными организациями пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г." ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru, апрель).

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







