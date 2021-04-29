Указ главы Республики Адыгея от 27 апреля 2021 года № 59 "О внесении изменения в пункт 9 Указа Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года N 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", от 2 марта 2021 года № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу" постановляю:

1. Внести в пункт 9 Указа Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И; 2021, № 1, 2, 3, "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), апрель) изменение, дополнив подпункт 1 после слов "по 28 апреля 2021 года" словами ", с 29 по 30 апреля 2021 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







