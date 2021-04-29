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Актер из новых "Гардемаринов" задержан с наркотиками в Москве

Новости
    29.04.2021, 14:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

42-летний российский актер Андрей Лаптев задержан правоохранителями в столице. Как уточнено KP.RU, артист, по мнению полицейских, "как-то подозрительно прогуливался возле своего дома". Полицейские бдительно решили проверить странного гражданина в плане профилактики и не ошиблись - в кармане мужчины обнаружился сверток с белым порошком.

Изъятое отправили на экспертизу, которая подтвердила, что Лаптев носил с собой неодобряемое законом наркотическое вещество. В настоящее время Лаптев находится под стражей, в отношении артиста возбуждено уголовное дело.

К слову, В 2009-м актер уже был осужден - за разбой. После чего в его картере случился более чем десятилетний перерыв.

Лаптев родился 28 января 1979 года. Окончил Тюменский Государственный институт искусств и культуры, в 2000 году - курс АДТиК при Тюменском Государственном Театре драмы и комедии. Успел сыграть в криминальных сериалах "Большая игра", "Закон и порядок", "Безмолвный свидетель".

Возвращение актера намечалось в роли Шурки Корсака в ленте "Гардемарины-1787", в настоящее время находящейся в производстве.

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