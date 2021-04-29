Американский беспилотный вертолет врезался в борт военного корабля

Беспилотный вертолет-разведчик MQ-8B врезался в борт американского военного корабля Charleston. Судно получило значительные повреждение, но смогло продолжить свою работу.

Как сообщает издание Military, инцидент произошел вечером 26 апреля. Беспилотный вертолет взлетел с базирующегося в Сан-Диего корабля прибрежного класса и, потеряв управление, потерпел крушение.

"Защитная сетка корабля оказалась повреждена, как и участок выше ватерлинии, но судно смогло продолжить свою работу", - сообщает издание. По факту аварии беспилотника проводится служебное расследование.

Отметим, что беспилотные вертолеты MQ-8B Fire Scout американские военно-морские силы используют с 2009 года. Аппараты данного типа используются для патрулирования и наблюдения за обстановкой. Кроме того, MQ-8B способен нести ракеты Hellfire и атаковать надводные или наземные цели.

Беспилотник имеет фюзеляж обтекаемой формы длиной около 9 метров, а ширина - 1,9 метра. Высота - 2,9 метра. Аппарат оснащен четырехлопастным несущим винтом диаметром 8,4 метра. С максимальной полезной нагрузкой взлетный вес машины достигает 1428 килограмма.

Силовая установка позволяет развивать максимальную скорость более 210 километров в час. Практический потолок - 6100 метров. Радиус действия - до 200 километров. Продолжительность полета - до 8 часов.