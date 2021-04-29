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29 апреля 2021 г.

Распоряжение губернатора Астраханской области от 29 апреля 2021 года № 231-р "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242"

Дата подписания 29 апреля 2021 г.
Опубликован 29 апреля 2021 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.":

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Астраханской области (далее - исполнительные органы):

- обеспечить с 01.05.2021 по 10.05.2021 включительно функционирование соответствующих исполнительных органов;

- определить на период с 01.05.2021 по 10.05.2021 включительно количество государственных гражданских служащих Астраханской области и работников исполнительных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Астраханской области, обеспечивающих функционирование соответствующих исполнительных органов;

- организовать в подведомственных государственных учреждениях и предприятиях Астраханской области определение количества сотрудников государственных учреждений и предприятий Астраханской области, обеспечивающих функционирование соответствующих государственных учреждений и предприятий Астраханской области на период с 01.05.2021 по 10.05.2021 включительно.

2. Рекомендовать руководителям иных государственных органов Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области принять меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.".

3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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