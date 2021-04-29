Новости

Авария в Гаити унесла более 20 жизней 06:02
Байден вспомнил о покойном сыне 05:41
Грузовой корабль "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили 04:56
В Индию прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом 03:51
Посольство РФ опровергло информацию о заморозке соглашения о базе ВМФ в Судане 02:41
Боррель признал невозможность отключения России от SWIFT 02:01
Илья Ковальчук: Боб Хартли заслужил поставить жирную точку 01:35
ЦСКА успел на матч против "Фенербахче" благодаря вмешательству Мишустина 01:28
Британский принц Уильям и его супруга Кейт отметят 10-летие свадьбы 01:05
В Китае двое детей погибли при нападении мужчины с ножом 00:51
Адвокат Зенкович признался в контактах со спецслужбами США 00:25
Судан не подтвердил сообщения о приостановке соглашения по базе РФ 00:10
Появилось видео из победной раздевалки "Авангарда" 00:06
Умер человек-мем Хуан Хоя "Хохотун" Борха 28.04.2021
Сотрудники ФБР обыскали дом и офис адвоката Трампа Руди Джулиани 28.04.2021
Несколько человек погибли в результате крушения небольшого самолета во Флориде 28.04.2021
Опубликовано видео победного гола Толчинского в 6-м матче финала Кубка Гагарина 28.04.2021
Трехсторонняя группа не договорилась о "пасхальном перемирии" в Донбассе 28.04.2021
Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина 28.04.2021
Научный фонд поддержал 58 проектов по теологии 28.04.2021
В Центре им.Гамалеи заявили об отсутствии оснований у претензий к "Спутнику V" 28.04.2021
Разработчики вакцины "КовиВак" подали документы на преквалификацию препарата 28.04.2021
В Госдуме прокомментировали резолюцию ЕП об остановке "Северного потока - 2" 28.04.2021
В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки 28.04.2021
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину 28.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
29.04.2021 05:41
Рубрика: В мире

Байден вспомнил о покойном сыне

Текст: Максим Макарычев

Президент США Джо Байден вспомнил о своем покойном сыне Бо Байдене, когда призвал Национальный институт здравоохранения к увеличению финансирования для создания агентства передовых исследовательских проектов, которое будет сосредоточено на разработке достижений в области профилактики, обнаружения и лечения рака, болезни Альцгеймера и диабета.

Фото: Melina Mara / POOL / AFP
Байден представил "план американской семьи"

Бо Байден умер от рака мозга в 2015 году. Конгресс переименовал законопроект об исследованиях рака в его честь в 2016 году, когда Байден был вице-президентом. Он вспомнил этот момент в своем выступлении.

"У агентства будет единственная цель - разработать прорыв для предотвращения, обнаружения и лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, диабет и рак. Я все равно никогда не забуду, когда мы приняли предложение по раку в прошлом году. Вы извините за личную привилегию …. Но так много у нас умерло сыновей, дочерей и родственников от рака. Я не могу придумать более достойных инвестиций. Я не знаю ничего более двухпартийного. Так что давайте покончим с раком, каким мы его знаем. Это в наших силах. Это в наших силах", - заключил Байден.

В мире США

Главное сегодня

Посольство РФ опровергло информацию о заморозке соглашения о базе ВМФ в Судане
Боррель признал невозможность отключения России от SWIFT
В Индию прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом
Минобрнауки: Российские вузы вправе перейти на удаленку с 4 по 7 мая
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета