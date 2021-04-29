Байден вспомнил о покойном сыне

Президент США Джо Байден вспомнил о своем покойном сыне Бо Байдене, когда призвал Национальный институт здравоохранения к увеличению финансирования для создания агентства передовых исследовательских проектов, которое будет сосредоточено на разработке достижений в области профилактики, обнаружения и лечения рака, болезни Альцгеймера и диабета.

Бо Байден умер от рака мозга в 2015 году. Конгресс переименовал законопроект об исследованиях рака в его честь в 2016 году, когда Байден был вице-президентом. Он вспомнил этот момент в своем выступлении.

"У агентства будет единственная цель - разработать прорыв для предотвращения, обнаружения и лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, диабет и рак. Я все равно никогда не забуду, когда мы приняли предложение по раку в прошлом году. Вы извините за личную привилегию …. Но так много у нас умерло сыновей, дочерей и родственников от рака. Я не могу придумать более достойных инвестиций. Я не знаю ничего более двухпартийного. Так что давайте покончим с раком, каким мы его знаем. Это в наших силах. Это в наших силах", - заключил Байден.