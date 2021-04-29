Новости

ЦСКА успел на матч против "Фенербахче" благодаря вмешательству Мишустина 01:28
Британский принц Уильям и его супруга Кейт отметят 10-летие свадьбы 01:05
В Китае двое детей погибли при нападении мужчины с ножом 00:51
Адвокат Зенкович признался в контактах со спецслужбами США 00:25
МИД Судана не подтвердил сообщения о приостановке соглашения по базе РФ 00:10
Появилось видео из победной раздевалки "Авангарда" 00:06
Умер человек-мем Хуан Хоя "Хохотун" Борха 28.04.2021
Сотрудники ФБР обыскали дом и офис адвоката Трампа Руди Джулиани 28.04.2021
Несколько человек погибли в результате крушения небольшого самолета во Флориде 28.04.2021
Опубликовано видео победного гола Толчинского в 6-м матче финала Кубка Гагарина 28.04.2021
Трехсторонняя группа не договорилась о "пасхальном перемирии" в Донбассе 28.04.2021
Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина 28.04.2021
Научный фонд поддержал 58 проектов по теологии 28.04.2021
В Центре им.Гамалеи заявили об отсутствии оснований у претензий к "Спутнику V" 28.04.2021
Разработчики вакцины "КовиВак" подали документы на преквалификацию препарата 28.04.2021
В Госдуме прокомментировали резолюцию ЕП об остановке "Северного потока - 2" 28.04.2021
В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки 28.04.2021
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину 28.04.2021
В Болгарии загорелся склад оружейного завода 28.04.2021
Курганский депутат исключен из "ЕР" за жестокое обращение с животными 28.04.2021
МЧС отправило второй гуманитарный груз в Индию 28.04.2021
Российская шашистка сократила отставание после скандала с флагом 28.04.2021
Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом в финале ЧМ 28.04.2021
Дело избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy направлено в суд 28.04.2021
Строительство 23 больниц передано Единому заказчику 28.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
29.04.2021 01:05
Рубрика: В мире

Британский принц Уильям и его супруга Кейт отметят 10-летие свадьбы

Фото: Thomas Kienzle/Pool Photo via AP Фото: Thomas Kienzle/Pool Photo via AP
Фото: Thomas Kienzle/Pool Photo via AP

Британский принц Уильям и его супруга Кэтрин отметят сегодня, 29 апреля, десятую годовщину свадьбы. Венчание наследника престола и его невесты в Вестминстерском аббатстве в прямом эфире смотрела почти половина населения Великобритании, всего же в мире за церемонией следили почти два миллиарда человек.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Опрос: Большинство британцев хотят, чтобы будущим королем стал принц Уильям

Никаких официальных мероприятий в связи с годовщиной не планируется: лишь недавно завершился траур по герцогу Эдинбургскому, страна еще не вышла из лодкауна, так что любые празднования сейчас выглядели бы неуместными. Скорее всего, герцог и герцогиня Кембриджские ограничатся тем, что поблагодарят сограждан за поздравления и опубликуют прежде неизвестные фотографии, пишет РИА Новости.

За эти годы пара стала родителями троих детей. Рождение 23 июля 2013 года первенца герцога и герцогини - принца Джорджа - стало настоящим национальным праздником с народными гуляниями, накрытыми столами на улицах, флагами и заздравными тостами. Принцесса Шарлотта, очень напоминающая Елизавету Вторую в детстве, родилась 2 мая 2015 года, принц Луи - 23 апреля 2018 года.

В мире Европа Великобритания Британский королевский дом

Главное сегодня

Путин сообщил Моди о решении отправить гумпомощь в Индию
Минобрнауки: Российские вузы вправе перейти на удаленку с 4 по 7 мая
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT: Пусть попробуют
Песков назвал досадным происшествием инцидент с флагом на ЧМ по шашкам
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета