Британский принц Уильям и его супруга Кейт отметят 10-летие свадьбы

Британский принц Уильям и его супруга Кэтрин отметят сегодня, 29 апреля, десятую годовщину свадьбы. Венчание наследника престола и его невесты в Вестминстерском аббатстве в прямом эфире смотрела почти половина населения Великобритании, всего же в мире за церемонией следили почти два миллиарда человек.

Никаких официальных мероприятий в связи с годовщиной не планируется: лишь недавно завершился траур по герцогу Эдинбургскому, страна еще не вышла из лодкауна, так что любые празднования сейчас выглядели бы неуместными. Скорее всего, герцог и герцогиня Кембриджские ограничатся тем, что поблагодарят сограждан за поздравления и опубликуют прежде неизвестные фотографии, пишет РИА Новости.

За эти годы пара стала родителями троих детей. Рождение 23 июля 2013 года первенца герцога и герцогини - принца Джорджа - стало настоящим национальным праздником с народными гуляниями, накрытыми столами на улицах, флагами и заздравными тостами. Принцесса Шарлотта, очень напоминающая Елизавету Вторую в детстве, родилась 2 мая 2015 года, принц Луи - 23 апреля 2018 года.