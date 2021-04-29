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29.04.2021,  
13:12
Текст:  Алексей Моисеев

БТР-4 и танки Т-55 были потеряны в боях с террористами в Африке

В ходе недавних боев с террористами нигерийские военные потеряли один из закупленных на Украине БТР-4ЕН "Буцефал".

Судя по появившимся в Сети фотографиям, боевая машина не получила каких-то внешних повреждений и, возможно, была просто оставлена экипажем.

В то же время нельзя исключать и того, что ее бросили из-за какой-то технической неисправности.

Ранее образцы такой техники неоднократно критиковались из-за недостаточно высокого качества изготовления.

По некоторым данным, местные силовики приобрели на Украине десять данных бронетранспортеров, соблазнившись относительно невысокими ценами.

Известно, что боевикам удалось захватить и сжечь несколько БТР-3.

Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости
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Военные эксперты говорят о том, что нигерийские военные, по всей видимости, начали испытывать проблемы с наличием исправных танков. Именно так объясняется возвращение в подразделения средних Т-55 советского производства, которые находились на базах хранения. В эти дни уже поступили первые данные о потерях таких "пятьдесят пятых".

Кроме того, в боях задействовались более современные модели, вроде Т-72АВ с динамической защитой, но и они уничтожались боевиками незаконных формирований.

Также Нигерия закупила в Китае новейшие танки VT-4, которые пока только эпизодически задействуются в боевых операциях.

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Фото: Алексей Карпычев / youtube.com
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