БТР-4 и танки Т-55 были потеряны в боях с террористами в Африке

Террористы захватили танки и другую бронетехнику армии Нигерии, в том числе БТР-4 и Т-55. pic.twitter.com/j0sZqlCjVu — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 29, 2021

Судя по появившимся в Сети фотографиям, боевая машина не получила каких-то внешних повреждений и, возможно, была просто оставлена экипажем.

В то же время нельзя исключать и того, что ее бросили из-за какой-то технической неисправности.

Ранее образцы такой техники неоднократно критиковались из-за недостаточно высокого качества изготовления.

По некоторым данным, местные силовики приобрели на Украине десять данных бронетранспортеров, соблазнившись относительно невысокими ценами.

Известно, что боевикам удалось захватить и сжечь несколько БТР-3.

Военные эксперты говорят о том, что нигерийские военные, по всей видимости, начали испытывать проблемы с наличием исправных танков. Именно так объясняется возвращение в подразделения средних Т-55 советского производства, которые находились на базах хранения. В эти дни уже поступили первые данные о потерях таких "пятьдесят пятых".

Кроме того, в боях задействовались более современные модели, вроде Т-72АВ с динамической защитой, но и они уничтожались боевиками незаконных формирований.

Также Нигерия закупила в Китае новейшие танки VT-4, которые пока только эпизодически задействуются в боевых операциях.