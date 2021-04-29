Новости

Авария в Гаити унесла более 20 жизней 06:02
Байден вспомнил о покойном сыне 05:41
Грузовой корабль "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили 04:56
В Индию прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом 03:51
Посольство РФ опровергло информацию о заморозке соглашения о базе ВМФ в Судане 02:41
Боррель признал невозможность отключения России от SWIFT 02:01
Илья Ковальчук: Боб Хартли заслужил поставить жирную точку 01:35
ЦСКА успел на матч против "Фенербахче" благодаря вмешательству Мишустина 01:28
Британский принц Уильям и его супруга Кейт отметят 10-летие свадьбы 01:05
В Китае двое детей погибли при нападении мужчины с ножом 00:51
Адвокат Зенкович признался в контактах со спецслужбами США 00:25
Судан не подтвердил сообщения о приостановке соглашения по базе РФ 00:10
Появилось видео из победной раздевалки "Авангарда" 00:06
Умер человек-мем Хуан Хоя "Хохотун" Борха 28.04.2021
Сотрудники ФБР обыскали дом и офис адвоката Трампа Руди Джулиани 28.04.2021
Несколько человек погибли в результате крушения небольшого самолета во Флориде 28.04.2021
Опубликовано видео победного гола Толчинского в 6-м матче финала Кубка Гагарина 28.04.2021
Трехсторонняя группа не договорилась о "пасхальном перемирии" в Донбассе 28.04.2021
Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина 28.04.2021
Научный фонд поддержал 58 проектов по теологии 28.04.2021
В Центре им.Гамалеи заявили об отсутствии оснований у претензий к "Спутнику V" 28.04.2021
Разработчики вакцины "КовиВак" подали документы на преквалификацию препарата 28.04.2021
В Госдуме прокомментировали резолюцию ЕП об остановке "Северного потока - 2" 28.04.2021
В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки 28.04.2021
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину 28.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
29.04.2021 04:56
Рубрика: Общество

Грузовой корабль "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-14", который провел на орбите рекордное время - 369 суток, в ночь на 29 апреля был сведен с орбиты и затоплен. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Фото: REUTERS
Экипаж МКС вырос до 11 человек

Днем ранее "Прогресс МС-14" в штатном режиме отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Затем начался его автономный полет, который продлился чуть больше суток. Когда корабль был отведен на безопасное от станции расстояние, специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС взяли на себя управление его полетом. Они протестировали новую систему построения ориентации при затоплении.

"Прогресс МС-14" сошел с околоземной орбиты и прекратил свое существование. Несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты упали на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана, в 3,1 тысячи километрах от Новой Зеландии.

Грузовой корабль "Прогресс МС-14" был запущен к МКС в апреле 2020 года. С его помощью было выполнено 10 коррекций высоты орбиты станции. Кроме того, он установил рекорд по длительности полета на околоземной орбите для кораблей данного семейства.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

Посольство РФ опровергло информацию о заморозке соглашения о базе ВМФ в Судане
Боррель признал невозможность отключения России от SWIFT
В Индию прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом
Минобрнауки: Российские вузы вправе перейти на удаленку с 4 по 7 мая
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации