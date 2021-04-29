Грузовой корабль "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-14", который провел на орбите рекордное время - 369 суток, в ночь на 29 апреля был сведен с орбиты и затоплен. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Днем ранее "Прогресс МС-14" в штатном режиме отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Затем начался его автономный полет, который продлился чуть больше суток. Когда корабль был отведен на безопасное от станции расстояние, специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС взяли на себя управление его полетом. Они протестировали новую систему построения ориентации при затоплении.

"Прогресс МС-14" сошел с околоземной орбиты и прекратил свое существование. Несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты упали на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана, в 3,1 тысячи километрах от Новой Зеландии.

Грузовой корабль "Прогресс МС-14" был запущен к МКС в апреле 2020 года. С его помощью было выполнено 10 коррекций высоты орбиты станции. Кроме того, он установил рекорд по длительности полета на околоземной орбите для кораблей данного семейства.