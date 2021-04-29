В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 27 апреля 2021 года, постановляю:

1. Продлить до 15 мая 2021 года включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений (за исключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50 % мест, деятельности в соответствии с пунктом 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 января 2021 года № 12 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", деятельности в соответствии с пунктом 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 февраля 2021 года № 20 "О продлении режима обязательной самоизоляции для отдельных категорий граждан, возобновлении концертной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, внесении изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"), оказания услуг по курению кальяна, предусмотренных подпунктами 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8 пункта 5 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее также - постановление № 29), а также действие подпунктов 21.3, 21.4 пункта 21 постановления № 29.

2. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, дополнив пункт 5 после подпункта 5.1.1.2 подпунктом 5.1.1.3 следующего содержания:

"5.1.1.3. Выездов детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства в автономном округе, на отдых и оздоровление по направлениям, указанным в приложении 3 к протоколу межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 апреля 2021 года № 2.".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







