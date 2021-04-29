Указ губернатора Иркутской области от 29 апреля 2021 года № 129-уг "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г."

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.", с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Установить с 4 по 7 мая 2021 года нерабочие дни с сохранением денежного содержания (заработной платы) государственным гражданским служащим Иркутской области и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, в исполнительных органах государственной власти Иркутской области (далее - исполнительные органы), работникам учреждений, подведомственных исполнительным органам (далее - подведомственные учреждения).

2. Руководителям исполнительных органов, подведомственных учреждений до 30 апреля 2021 года издать правовой акт, определяющий на период с 4 по 7 мая 2021 года перечень сотрудников исполнительных органов и подведомственных учреждений соответственно, обеспечивающих функционирование соответствующих исполнительных органов, подведомственных учреждений.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, руководителям организаций, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

1) в срок до 30 апреля 2021 года определить количество муниципальных служащих и иных работников, обеспечивающих в период с 4 по 7 мая 2021 года функционирование таких органов и организаций, путем принятия соответствующего правового акта;

2) при принятии такого акта исходить из необходимости обеспечения бесперебойной работы дежурных групп в дошкольных образовательных организациях, предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций, предоставляющих услуги, связанные с жизнеобеспечением населения.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







