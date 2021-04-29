Указ губернатора Иркутской области от 29 апреля 2021 года № 129-уг "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г."

Новости

В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в армии 21:15
Попова: Россия запросила индийский штамм коронавируса 21:08
Музей Киля напомнил о временах "холодной войны" 21:01
В НАТО подтвердили начало вывода сил из Афганистана 20:46
В новом тизере продолжения "Декстера" показали главного героя 20:42
Минюст поддержал предложение о праздновании Дня судебного эксперта 20:06
Песков: Путин не обсуждал с французским бизнесом снятие ограничений 20:00
Найшуллер, Моргенштерн, Дорн и Хаски сделали хоррор-альманах 19:32
Эксперт пояснил, почему новые штаммы COVID-19 распространяются быстрее 19:17
Главы правительств Таджикистана и Киргизии осудили всплеск насилия 19:12
Росстат сообщил о снижении реальных доходов граждан в I квартале 19:00
На дорогах Москвы образовались 9-балльные пробки 18:50
Между Москвой и Петербургом на праздники пустили дополнительные поезда 18:33
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V" 18:26
ИИХФ утвердила музыку Чайковского вместо гимна РФ на чемпионате мира 18:15
Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ 18:09
Почти 400 погибших нашла поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" 18:00
Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана возросло до пяти 17:59
Названа дата онлайн-премьеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 17:40
Вирусолог оценил эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19 17:39
В "Диктанте Победы" приняли участие более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев 17:26
Песков рассказал, когда доллар утратит свою ведущую роль 17:21
Домашним животным можно будет сделать тест на COVID-19 бесплатно 17:19
В МГУ определились с графиком учебы с 1 по 10 мая 17:08
В Москве может появиться кампус для студентов сразу нескольких вузов 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 апреля 2021 г.

Указ губернатора Иркутской области от 29 апреля 2021 года № 129-уг "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г."

Дата подписания 29 апреля 2021 г.
Опубликован 29 апреля 2021 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.", с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Установить с 4 по 7 мая 2021 года нерабочие дни с сохранением денежного содержания (заработной платы) государственным гражданским служащим Иркутской области и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, в исполнительных органах государственной власти Иркутской области (далее - исполнительные органы), работникам учреждений, подведомственных исполнительным органам (далее - подведомственные учреждения).

2. Руководителям исполнительных органов, подведомственных учреждений до 30 апреля 2021 года издать правовой акт, определяющий на период с 4 по 7 мая 2021 года перечень сотрудников исполнительных органов и подведомственных учреждений соответственно, обеспечивающих функционирование соответствующих исполнительных органов, подведомственных учреждений.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, руководителям организаций, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

1) в срок до 30 апреля 2021 года определить количество муниципальных служащих и иных работников, обеспечивающих в период с 4 по 7 мая 2021 года функционирование таких органов и организаций, путем принятия соответствующего правового акта;

2) при принятии такого акта исходить из необходимости обеспечения бесперебойной работы дежурных групп в дошкольных образовательных организациях, предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций, предоставляющих услуги, связанные с жизнеобеспечением населения.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией