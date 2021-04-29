Постановление губернатора Костромской области от 29 апреля 2021 года № 101 "О мерах по реализации на территории Костромской области Указа Президента Российской Федерации "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г."

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.", на основании Устава Костромской области постановляю:

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской области, областных государственных учреждений и предприятий:

1) определить количество и утвердить списки государственных гражданских служащих, работников, которые в период с 4 по 7 мая 2021 года будут обеспечивать функционирование соответствующих органов и организаций;

2) обеспечить сохранение денежного содержания, заработной платы и иных гарантий, предусмотренных законодательством, государственных гражданских служащих, работников, которые не включены в списки, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления.

2. Установить, что при формировании списков государственных гражданских служащих, работников, которые в период с 4 по 7 мая 2021 года будут обеспечивать функционирование органов и организаций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, не подлежат включению в список беременные женщины, родители, имеющие детей в возрасте до 8 лет (включительно), граждане 60 лет и старше, граждане, имеющие заболевания, включенные в перечень согласно приложению к настоящему постановлению, за исключением лиц, чье нахождение на службе, рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа, организации.

3. Рекомендовать Костромской областной Думе, государственным органам Костромской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, муниципальным органам, муниципальным учреждениям и предприятиям, иным органам и организациям при определении количества служащих и работников, которые в период с 4 по 7 мая 2021 года будут обеспечивать функционирование этих органов и организаций, руководствоваться также настоящим постановлением.

4. Департаменту образования и науки Костромской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области организовать функционирование в дошкольных образовательных организациях дежурных групп для посещения детей работников медицинских организаций, органов внутренних дел (полиции), организаций, обеспечивающих мероприятия по санитарно-эпидемиологическому благополучию, защите населения и безопасности, при условии, что оба родителя (одинокий родитель) заняты (занят) на службе (работе) в период с 4 по 7 мая 2021 года.

5. Управлению государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области подготовить распоряжение губернатора Костромской области о государственных гражданских служащих, работниках, которые в период с 4 по 7 мая 2021 года будут обеспечивать функционирование администрации Костромской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников





Приложение к постановлению губернатора Костромской области от 29 апреля 2021 года № 101





Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа <*>:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

<*> Не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







