Постановление губернатора Костромской области от 29 апреля 2021 года № 102 "О введении дополнительных мер, направленных на недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности"

В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области, в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 28 апреля 2021 года № 11, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Организовать пункт въездного контроля на въезде в город Кострому на 68-м км автодороги М-8 "Холмогоры" (Ярославский пост) (далее - пункт въездного контроля):

1) с 17.00 часов 30 апреля 2021 года до 23.00 часов 2 мая 2021 года;

2) с 17.00 часов 7 мая 2021 года до 23.00 часов 8 мая 2021 года.

2. Главе Администрации городского округа город Кострома обеспечить:

1) режим функционирования пункта въездного контроля;

2) информирование на пункте въездного контроля граждан, прибывающих на территорию Костромской области из других субъектов Российской Федерации, о действующих на территории Костромской области требованиях и ограничениях с раздачей информационных материалов (памяток).

3. Рекомендовать Управлению МВД России по Костромской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Костромской области оказать содействие главе Администрации городского ркруга город Кострома при выполнении задач, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

4. Главе Администрации городского округа город 'Кострома обеспечить подчиненных должностных лиц, осуществляющих непосредственную работу на пункте въездного контроля, средствами индивидуальной защиты (масками медицинскими, респираторами, перчатками) и жилетами со светоотражающими элементами.

5. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области и хозяйствующими субъектами, являющимися владельцами объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного, воздушного, автомобильного транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров из других субъектов Российской Федерации, организовать деятельность, направленную на информирование граждан о действующих на территории Костромской области требованиях и ограничениях, в том числе с раздачей информационных материалов (памяток).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







