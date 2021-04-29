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29 апреля 2021 г.

Постановление губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29 апреля 2021 года № 32-пг "Об установлении сокращенной рабочей недели для работниц Администрации Правительства Кузбасса"

Дата подписания 29 апреля 2021 г.
Опубликован 29 апреля 2021 г.

В целях предоставления дополнительной возможности для воспитания и развития детей постановляю:

1. Установить в период с 01.06.2021 по 31.08.2021 для работниц Администрации Правительства Кузбасса, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе принятых под опеку, попечительство, продолжительность рабочего дня в пятницу с 8.30 до 15.00 с сохранением среднего заработка.

2. Рекомендовать руководителям органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности применение практики сокращения рабочей недели с сохранением среднего заработка в летний период для работниц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе принятых под опеку, попечительство, обеспечив условия, способствующие сохранению производственного процесса.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по внутренней политике) Турбабу О.В.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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