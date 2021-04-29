Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29 апреля 2021 года № 54-рг "О проведении мероприятий в связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, снятии отдельных ограничений, связанных с введением режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса"

1. Разрешить с соблюдением противоэпидемических требований, предусмотренных настоящим распоряжением, подготовку и проведение торжественных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - торжественные мероприятия) в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса, в том числе:

с 10:00 до 14:00 прохождение торжественным маршем парадных расчетов техники (далее - торжественное прохождение) в городе Кемерово, Новокузнецком городском округе, Юргинском городском округе;

с 10:00 до 14:00 проведение торжественных мероприятий в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса, не указанных в абзаце втором настоящего пункта, в соответствии с планами, утвержденными органами местного самоуправления;

в 22:00 праздничные салюты в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса.

2. Торжественные мероприятия проводить с обеспечением противоэпидемических требований, в том числе:

2.1. Для муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса - города Кемерово, Новокузнецкого городского округа, Юргинского городского округа:

обеспечение доставки участников торжественного прохождения на торжественное мероприятие собственным транспортом войсковых частей, организаций с осуществлением его дезинфекции до и после транспортирования;

создание условий для соблюдения лицами, приветствующими на трибунах участников торжественного прохождения, рекомендаций по социальному дистанцированию не менее 1,5 метра;

для ветеранов - участников праздничных мероприятий - наличие бутилированной воды, запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), антисептиков для обработки рук, емкостей (пакетов) для сбора использованных средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок);

обязательное соблюдение участниками и зрителями масочного режима (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания) на территории проведения торжественных мероприятий. Нахождение без средств защиты органов дыхания (масок) возможно для участников торжественного прохождения - непосредственно во время построения, выдвижения и торжественного прохождения и для лиц, приветствующих на трибунах участников торжественного прохождения, - непосредственно во время торжественного прохождения;

проработка маршрутизации оказания медицинской помощи при возникновении подозрения на инфекционное заболевание среди участников торжественного прохождения;

организация контроля за медицинским обеспечением в период проведения торжественных мероприятий;

обеспечение изоляции и оказания медицинской помощи при возникновении подозрения на инфекционное заболевание среди участников торжественного прохождения;

обеспечение в местах общественного пользования (туалеты) проведения дезинфекции через каждые 2 часа с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, дверных ручек) и наличия дозаторов с

антисептическими средствами;

наличие емкостей (пакетов) для сбора использованных средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок).

2.2. Для муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, не перечисленных в подпункте 2.1 настоящего пункта:

организация контроля за медицинским обеспечением в период проведения торжественных мероприятий;

обязательное соблюдение гражданами масочного режима (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания) на территории проведения торжественных мероприятий;

наличие емкостей (пакетов) для сбора использованных средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок);

обеспечение в местах общественного пользования (туалеты) проведения дезинфекции через каждые 2 часа с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, дверных ручек) и наличия дозаторов с антисептическими средствами.

3. Противоэпидемические требования, установленные пунктом 2 настоящего распоряжения, должны выполняться на территориях проведения торжественных мероприятий во время их проведения.

4. Министерству здравоохранения Кузбасса обеспечить на территориях проведения торжественных мероприятий дежурство бригад скорой медицинской помощи.

5. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 04.02.2021 № 19-рг, от 16.02.2021 № 26-рг, от 02.03.2021 № 30-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению, а также не распространяются на мероприятия по подготовке к торжественному прохождению, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, проводимые с 29.04.2021 по 08.05.2021 в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса: город Кемерово, Новокузнецкий городской округ, Юргинский городской округ.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







