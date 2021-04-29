Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29 апреля 2021 года № 55-рг "О продлении срока ограничительных мероприятий и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Продлить по 31.05.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 04.02.2021 № 19-рг, от 16.02.2021 № 26-рг, от 02.03.2021 № 30-рг).

2. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 04.02.2021 № 19-рг, от 16.02.2021 № 26-рг, от 02.03.2021 № 30-рг) следующие изменения:

2.1. Подпункт 9.4 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9.4. Осуществлять в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. от 30.06.2020 № 16:

проведение мероприятий с участием обучающихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, в том числе в каникулярный период;

выезд групп детей за пределы Кемеровской области - Кузбасса, а также въезд в Кемеровскую область - Кузбасс групп детей.".

2.2. В пункте 13 слова "Заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" заменить словами "Заместителю председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Внести в пункт 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 № 73-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2020 № 78-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 11.06.2020 № 86-рг, от 19.06.2020 № 90-рг, от 22.06.2020 № 94-рг, от 23.06.2020 № 96-рг, от 26.06.2020 № 99-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 10.11.2020 № 175-рг, от 27.11.2020 № 180-рг, от 16.02.2021 № 26-рг) следующие изменения:

3.1. Абзацы пятый и двадцатый подпункта 2.5.1 исключить.

3.2. Абзац третий подпункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:

"в случае организации питания по типу "шведский стол", а также по принципу линии раздачи необходимо обеспечить нанесение на полу перед столом или линией раздачи сигнальной разметки социального дистанцирования;".

4. Внести в абзац пятнадцатый пункта 8 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2020 № 94-рг "О проведении мероприятий в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, снятии отдельных ограничений, связанных с введением режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2020 № 96-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 04.02.2021 № 20-рг, от 16.02.2021 № 26-рг) изменение, изложив его в следующей редакции:

"в случае организации питания по типу "шведский стол", а также по принципу линии раздачи необходимо обеспечить нанесение на полу перед столом или линией раздачи сигнальной разметки социального дистанцирования;".

5. Внести в подпункт 1.1 пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2020 № 159-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 № 20-рг, от 16.02.2021 № 26-рг) изменение, изложив абзац четырнадцатый подпункта 2 в следующей редакции:

"в случае организации питания по типу "шведский стол", а также по принципу линии раздачи необходимо обеспечить нанесение на полу перед столом или линией раздачи сигнальной разметки социального дистанцирования;".

6. Внести в подпункт 1.5 пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 № 20-рг "О снятии отдельных ограничений, внесении изменений и признании утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" изменение, изложив его в следующей редакции:

"1.5. Реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей организациями отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, организацию отдыха детей и их оздоровление за ее пределами, а также выезды и въезды детских групп с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. от 30.06.2020 № 16.".

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев

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