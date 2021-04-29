Постановление администрации Липецкой области от 29 апреля 2021 года № 165 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", с учетом предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 26 апреля 2021 года № 480001/48-1142-2021, рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 21 апреля 2021 № 48-00-03/48-1106-2021 администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.ргаvо.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля; 24 июля; 30 июля; 31 августа; 1 сентября; 29 сентября; 2 октября; 9 октября; 15 октября; 23 октября; 30 октября; 3 ноября; 9 ноября; 18 ноября; 20 ноября; 1 декабря; 16 декабря; 18 декабря; 29 декабря; 30 декабря; 2021, 13 января; 27 января; 02 февраля; 05 февраля; 10 февраля; 11 февраля; 19 февраля; 04 марта; 09 марта; 24 марта; 02 апреля; 13 апреля) следующие изменения:

1. В пункте 1.1 слова "30 апреля 2021 года" заменить словами "31 мая 2021 года включительно".

2. В подпункте 1 пункта 1.2 слова "всех видов детских утренников и" исключить.

3. Пункт 1.1.1 после слов "75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов," дополнить словами "76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,".

4. Дополнить пунктом 1.2.5 следующего содержания:

"1.2.5. При проведении массовых мероприятий в организованных детских коллективах руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.".

5. Дополнить пунктом 1.2.6. следующего содержания:

"1.2.6. При проведении мероприятий, указанных в пункте 1.1.1 настоящего постановления, обеспечить выполнение санитар но -противоэпидемических (профилактических) мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных действующими санитар но -эпидемиологическими

требованиями, санитарными правилами и нормами, постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Липецкой области.".

6. Приостановить по 31 мая 2021 года включительно действие подпункта 3 пункта 1.6.

7. Дополнить пунктом 1.6.9 следующего содержания:

"1.6.9. Рекомендовать гражданам в случае реализации положений пунктов 1.1.1, 1.2.6 настоящего постановления учитывать требования, установленные абзацем четвертым пункта 1.4.1 настоящего постановления.".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







