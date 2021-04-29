Lufthansa хочет сократить 10 тысяч сотрудников в ФРГ на фоне пандемии

Немецкая авиакомпания Lufthansa на фоне пандемии планирует сократить еще 10 тысяч штатных сотрудников в Германии, либо уменьшить расходы на персонал в сопоставимом размере. Об этом заявил финансовый директор организации Ремко Стинберген.

"Мы готовимся к увольнениям", - цитирует Стинбергена агентство ДПА.

Сообщается, что авиакомпания рассчитывает достичь поставленной цели за счет добровольного увольнения работников или их перехода на неполный рабочий день. По планам, это произойдет в начале следующего года.

По данным ДПА, за последние 12 месяцев авиакомпания уже сократила порядка 24 тысяч штатных сотрудников по всему миру. Из них восемь тысяч - в Германии.