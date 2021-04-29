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29.04.2021 10:39
Рубрика: Происшествия

Москвич оплатил доставку еды с автоматом на плече

Текст: Михаил Фалалеев

Курьер, доставивший по заказу еду в одну из квартир Зеленограда, был весьма удивлен, когда расплачиваться за доставку вышел человек с автоматом. О таком странном антураже перепуганный курьер сообщил в полицию.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в столичном районе Крюково 48-летний хозяин квартиры употреблял спиртное со своим знакомым. И, видимо, хвастался своей милитари-коллекцией. Судя по всему, выпили они немало. Хозяин почему-то отказался открывать дверь прибывшим полицейским и даже несколько раз выстрелил из окна. Полицейские, которые не знали, чем вооружен мужчина, на всякий случай эвакуировали жителей подъезда. Все же правоохранителям удалось убедить "стрелка" открыть дверь.

На самом деле у человека ничего противозаконного и особо опасного не оказалось - охолощенный автомат Калашникова, пневматическое ружье, 62 светозвуковых патрона для имитации выстрелов, страйкбольная пластиковая и железная гранаты без взрывчатки. В общем, имела место пьяная выходка. Все это вооружение изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". С мужчины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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