Москвич оплатил доставку еды с автоматом на плече

Курьер, доставивший по заказу еду в одну из квартир Зеленограда, был весьма удивлен, когда расплачиваться за доставку вышел человек с автоматом. О таком странном антураже перепуганный курьер сообщил в полицию.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в столичном районе Крюково 48-летний хозяин квартиры употреблял спиртное со своим знакомым. И, видимо, хвастался своей милитари-коллекцией. Судя по всему, выпили они немало. Хозяин почему-то отказался открывать дверь прибывшим полицейским и даже несколько раз выстрелил из окна. Полицейские, которые не знали, чем вооружен мужчина, на всякий случай эвакуировали жителей подъезда. Все же правоохранителям удалось убедить "стрелка" открыть дверь.

На самом деле у человека ничего противозаконного и особо опасного не оказалось - охолощенный автомат Калашникова, пневматическое ружье, 62 светозвуковых патрона для имитации выстрелов, страйкбольная пластиковая и железная гранаты без взрывчатки. В общем, имела место пьяная выходка. Все это вооружение изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". С мужчины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.