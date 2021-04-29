Постановление правительства Мурманской области от 28 апреля 2021 года № 243-ПП "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г." Правительство Мурманской области постановляет:

1. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области в период с 4 по 7 мая 2021 года осуществлять функционирование, организовав работу в соответствии с распоряжением Губернатора Мурманской области от 28.04.2021 № 128-РГ, предусматривающим решение неотложных вопросов в установленной сфере деятельности, а также недопущение приостановления и (или) переносов сроков исполнения финансовых обязательств и закупочных процедур, обеспечение обработки входящей и исходящей корреспонденции.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Мурманской области обеспечить организацию работы подведомственных организаций с учетом специфики их деятельности и необходимости обеспечения оказания государственных услуг гражданам.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области:

3.1. В период с 4 по 7 мая 2021 года осуществлять функционирование в режиме работы, предусматривающем решение неотложных вопросов в установленной сфере деятельности, а также недопущение приостановления и (или) переносов сроков исполнения финансовых обязательств и закупочных процедур, обеспечение обработки корреспонденции.

3.2. В период с 4 по 7 мая 2021 года обеспечить организацию работы подведомственных организаций с учетом специфики их деятельности и необходимости обеспечения функционирования организаций в целях предоставления услуг гражданам.

3.3. В период с 4 по 7 мая 2021 года обеспечить работу в режиме свободного посещения дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях исходя из потребности родителей (законных представителей).

3.4. Организовать и обеспечить введение в муниципальных общеобразовательных организациях каникул для обучающихся с 01.05.2021 по 10.05.2021 включительно.

4. Руководителям исполнительных органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области организовать и обеспечить информирование населения о режиме работы и порядке оказания услуг подведомственными им организациями в период с 4 по 7 мая 2021 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







