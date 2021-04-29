Названа дата онлайн-премьеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Показавшая себя не самым лучшим образом в прокате кинокартина "Майор Гром: Чумной Доктор" в самом ближайшем времени станет доступна для домашнего просмотра.

КиноПоиск сообщает, что адаптация российских комиксов стартует на одноименной онлайн-платформе уже на майских праздниках.

С приключениями бравого питерского полицейского можно будет ознакомиться бесплатно при наличии "Плюсовой" подписки.

Титульную роль в фильме исполнил актер Тихон Жизневский, режиссером выступил Олег Трофим. Премьера в кинотеатрах состоялась 1 апреля 2021.