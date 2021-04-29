ОДКБ будет координировать работу по созданию системы биологической безопасности

Совместные меры по предотвращению угроз национальной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов, намерены разработать участники государств ОДКБ. Об этом 29 апреля проинформировал пресс-секретарь этой международной организации Владимир Зайнетдинов по итогам прошедшего в таджикской столице заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Кроме того, уточнил он, на заседании были подписаны семь документов, касающихся развития системы безопасности в политической и военной сферах, а также в области противодействия современным вызовам и угрозам.

Среди одобренных проектов пресс-секретарь назвал и план оснащения коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, военной техникой и специальными средствами. Реализация этого плана направлена на повышение уровня технического оснащения компонентов войск ОДКБ. Документ планируется вынести на сессию Совета коллективной безопасности для его рассмотрения главами государств.

В Душанбе был также одобрен план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на будущий год и план консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на второе полугодие 2021-го - первое полугодие 2022 года.

Участники заседания поддержали и проект соглашения по вопросам правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ. Цель этого документа, по словам Зайнетдинов, заключается в создании механизма сотрудничества военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

Подводя итоги душанбинской встречи, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась напомнил ее участникам, что в мае будущего года "организация будет отмечать 30 лет со дня подписания своего основополагающего документа - Договора о коллективной безопасности - и 20-летие создания ОДКБ".

В этой связи Комитет секретарей советов безопасности, сообщил генсекретарь, одобрил план мероприятий, "посвященных предстоящему юбилею, который предусматривает проведение организационных, внешнеполитических, военно-технических, военно-экономических, культурно-просветительских, научно-практических и иных мероприятий".

Очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ запланировано также в Таджикистане накануне сессии Совета коллективной безопасности в IV квартале 2021 года.