Песков оценил шансы Чехии получить "Спутник V"

Отказ Чехии изучать документы по "Спутнику V" говорит о том, что вакцина не дойдет до этой страны, что не в интересах ее граждан. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Скорее всего, можно и даже нужно", - ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос о том, можно ли предполагать, что вакцина не доберется до этой страны в связи с решением чешского фармрегулятора не изучать документы по "Спутник V".

"Подобное решение, принимаемое в угоду вот этому провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов. Ведь все-таки речь идет о той самой мировой вакцине, которая самая эффективная по общему признанию", - сказал Песков.