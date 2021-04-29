Россия заинтересована в сотрудничестве с бизнесменами из США и Европы, и интерес взаимный. Об этом заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Несмотря на все превратности конфронтационных проявлений в Европе и США, все-таки отношения продолжают развиваться, бизнес сохраняет свою заинтересованность в работе на российском рынке, а российские власти продолжают свою заинтересованность в сотрудничестве с иностранным бизнесом, в поддержании привлекательной инвестиционной атмосферы и так далее", - заявил Песков перед встречей Владимира Путина с французскими бизнесменами.

Это уже четвертая такая беседа, очень востребованная и нужная, разговор откровенный, также заметил Песков.