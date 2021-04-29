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29.04.2021,  
14:55
Текст:  Алексей Брусилов

Плавающие ПТ-76 приняли участие во вьетнамском танковом биатлоне

Вьетнамская Народная Армия провела соревнования на определение лучшего танкового экипажа. В мероприятии принимали участие подразделения, вооруженные различными типами боевых машин.
Фото: QuandoiTV / youtube.com Фото: QuandoiTV / youtube.com
Фото: QuandoiTV / youtube.com

В обнародованном отчетном репортаже можно увидеть, например, Т-55 - в настоящее время это самый массовый танк ВНА. Были также представлены современные Т-90С и основательно модернизированные Т-54.

Фото: Минобороны Украины / wikipedia.org
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Бойцы выполняли различные зачетные упражнения: носили бревна самовытаскивания, сворачивали прорезиненные тенты, переползали под днищем, эвакуировали условно раненых.

Также как в ходе российского танкового биатлона велись стрельбы из орудий, в том числе в движении, а башенными крупнокалиберными пулеметами поражались "вертолеты противника".

Механики-водители демонстрировали навыки скоростного вождения, преодоления различных препятствий, в том числе форсирования водных преград.

Интересно, что помимо машин средней весовой категории впервые были задействованы и легкие ПТ-76, которые резво перемещались по полигону. В настоящее время на вооружении ВНА имеется около трех сотен таких танков. Несколько лет назад сообщалось об их возможной модернизации. В частности, испытывался разработанный местными оружейниками прицельный комплекс. Однако к соревнованиям привлекли образцы в первоначальном виде.

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Фото: Пресс-служба Средне-Невского завода
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