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Пользователи "Билайна" жалуются на глобальный сбой связи

Текст:   Богдан Бобров
29.04.2021,  
15:13
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Клиенты "Билайна" массово жалуются на глобальный сбой в работе оператора связи.

На портале Downdetector, специализирующемся на отслеживании сетевых проблем, пользователи сообщают о сложностях с доступом в интернет, как в мобильном, так и в домашнем сегменте.

Бобры погрызли кабель и оставили без интернета и связи целый город

Также опубликованы негативные отзывы о невозможности совершить голосовые вызовы и отправить SMS.

Судя по представленным данным, с неприятностью столкнулись жители Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Архангельска и Мурманска.

Компания пока не выступила с официальным комментарием по этому поводу, но активно отвечает на критику в социальных сетях.

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