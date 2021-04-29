Пользователи "Билайна" жалуются на глобальный сбой связи

Клиенты "Билайна" массово жалуются на глобальный сбой в работе оператора связи.
На портале Downdetector, специализирующемся на отслеживании сетевых проблем, пользователи сообщают о сложностях с доступом в интернет, как в мобильном, так и в домашнем сегменте.
Также опубликованы негативные отзывы о невозможности совершить голосовые вызовы и отправить SMS.
Судя по представленным данным, с неприятностью столкнулись жители Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Архангельска и Мурманска.
Компания пока не выступила с официальным комментарием по этому поводу, но активно отвечает на критику в социальных сетях.
Здравствуйте! Из-за высокой нагрузки на линию специалист не всегда может ответить в установленный срок. Мы готовы помочь вам тут. Напишите нам в директ ваш номер/логин, ФИО владельца по договору и ваш вопрос.— Билайн (@Beeline_RUS) April 29, 2021