"Признание моей компетенции": Лоза о сравнении со Шварценеггером

Музыкант и многофункциональный аналитик Юрий Лоза отозвался на сравнение его на телешоу со Шварценеггером. Реплику певец обнародовал в своем Facebook.

Напомним предысторию. Накануне в комментарии одному из российских агентств Лоза объяснил проблему с падением рейтингов трансляции вручения кинопремии "Оскар".

При этом Арнольд Шварценеггер со своей стороны сделал то же самое, назвав церемонию скучной. На что обратил внимание в шоу "Вечерний Ургант" его ведущий.

"Вчера меня снова упомянули в передаче "Вечерний Ургант". Тема сюжета: Арнольд Шварценеггер заявил, что церемония вручения премии "Оскар" показалась ему очень скучной", - указывает Юрий. Уточняя: "В связи с этим Ваня отметил, что в каждой нации есть свой Юрий Лоза".

"Как человек, занимающийся кино всю жизнь, Шварценеггер смело высказывает своё авторитетное мнение, ведь ему некого бояться и нечего терять - он уже всё всем доказал", - пишет музыкант. Продолжив: "Я тоже комментировал журналистам явное падение популярности церемонии, и объяснял - почему люди перестали считать мнение академиков авторитетным, а само действо всё более предсказуемым".

И резюмируя: "Вот и получается, что в данном случае сравнение с Арнольдом - это признание моей компетенции".

Впрочем, есть в ситуации, по оценке Лозы, и настораживающая деталь, а именно, то, что "данная похвала прозвучала из уст комика". А значит, "некоторые наши сограждане могут принять ее за одну из многих неудачных шуток, которые в силу профессии Ваня обязан цитировать и по мере сил обыгрывать лицом".

На что некоторые подписчики порекомендовали Юрий не быть столь мнительным, уверяя, что Ургант пошутил "без всякой задней мысли".