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29.04.2021,  
11:42
Текст:  Светлана Цыганкова

Работу новой американской системы ночного видения показали на видео

Одно из ведущих подразделений сухопутных войск США представило видео, на котором солдаты используют новую систему ночного видения ENVG-B. Сняли его во время учебного боя на военной базе.

Фото: U.S. Navy/Kurt M. Lengfield
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Об этом пишет издание Popular Mechanics. Очки обеспечивают более обширное поле зрения и пространственное восприятие происходящего. ENVG-B имеют резкий контраст, который напоминает специальную технику, применяемую в видеоиграх. Как комментируют военные, система работает в различных средах, включая пыль, дым и нулевую освещенность.

Издание Popular Mechanics отмечает: при помощи новой системы военнослужащий сможет поражать цели, оставаясь при этом в укрытии.

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США
Фото: U.S. Navy/Kurt M. Lengfield
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