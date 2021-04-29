Москвичам напомнили об изменениях в движении транспорта из-за репетиций парада Победы

Новости

В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ 2021 года 15:24
Около 64% россиян интересуются наукой 15:22
Глава ГКНБ Киргизии направляется в зону конфликта на границу с Таджикистаном 15:13
Ухудшение здоровья Михаила Абызова в СИЗО не связано с коронавирусом 15:12
В Кургане следствие оценит действия депутата, издевавшегося над волком 15:11
Песков ответил на вопрос о возможности продления нерабочих дней после 10 мая 15:09
Освящение куличей к Пасхе в храмах Москвы состоится с соблюдением мер 15:07
В Самаре после скандала уволилась директор пансионата для детей-инвалидов 14:54
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата 14:47
Фасады исторических зданий в столице на Люсиновской улице отремонтируют 14:38
Росреестр исправил ошибки о 43 тысячах лесных участков 14:32
Актер из новых "Гардемаринов" задержан с наркотиками в Москве 14:20
Бывшего советника премьер-министра Украины подозревают в мошенничестве 14:16
Купальный сезон на Черном море начнется не раньше второй половины июня 14:12
Восемь граждан Киргизии пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном 14:10
Вильфанд не исключил выпадение снега в мае 14:05
В столичном метро установлен рекорд по числу оплаты поездок банковскими картами 14:00
Банк России выявил попытку манипуляции ценой акций через Telegram-канал 13:51
Вильфанд спрогнозировал "розовый" май 13:50
Медведев: Сокращение рабочей недели можно начать как эксперимент в регионах 13:49
Вышел новый трейлер сериала про пионеров-упырей "Пищеблок" 13:47
Песков рассказал о графике Путина на майские праздники 13:42
В Петербурге суд взыскал 1,5 млн для пострадавшей при теракте в метро 13:40
"Локомотив" примет "Динамо" в Химках из-за дисквалификации стадиона 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 15:22
Рубрика: Экономика

Москвичам напомнили об изменениях в движении транспорта из-за репетиций парада Победы

Текст: Любовь Проценко
Москвичам напомнили об изменениях в движении транспорта из-за репетиций парада Победы. Как сообщает официальный сайт мэра столицы, ограничения будут действовать 29 апреля, а также 4, 7 и 9 мая.

В частности, 29 апреля с 17:30 и до окончания репетиции нельзя проехать по участкам Тверской улицы (от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы), по 1-й Тверской-Ямской (от Большой Садовой до улицы Гашека).

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Песков оценил возможность визита Лукашенко на Парад Победы

Кроме того, временно перекроют участки Моховой улицы, Оружейного переулка, Охотного Ряда, Театрального проезда, Солянки, Петровки и еще нескольких улиц. Нельзя будет проехать и по Софийской, Раушской и Болотной набережным.

С 22:30 на нескольких улицах будет действовать перекрытие с открытием движения по мере прохождения колонны парада. Она будет двигаться от Большого Каменного моста через Моховую и Воздвиженку на участок Садового кольца.

Также с 19:00 до окончания репетиции парада изменится режим работы нескольких станций метро. "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Изменятся и некоторые маршруты наземного транспорта.

Подробнее обо всех изменениях можно узнать на едином транспортном портале Москвы. Ограничения будут вводить также 4, 7 и 9 мая.

С 1 по 23 мая закроют участок Люблинско-Дмитровской линию метро от "Дубровки" до "Волжской". Это связано с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии. Пассажиры смогут воспользоваться альтернативными маршрутами.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День Победы

Главное сегодня

В Кремле обещают быстро найти замену SWIFT в случае необходимости
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
Косачев: Обнадеживающие слова Байдена о России нивелируются угрозами
Совфед подготовит предложения об усилении наказания за серые зарплаты
Восемь граждан Киргизии пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая