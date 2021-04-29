Москвичам напомнили об изменениях в движении транспорта из-за репетиций парада Победы

В частности, 29 апреля с 17:30 и до окончания репетиции нельзя проехать по участкам Тверской улицы (от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы), по 1-й Тверской-Ямской (от Большой Садовой до улицы Гашека).

Кроме того, временно перекроют участки Моховой улицы, Оружейного переулка, Охотного Ряда, Театрального проезда, Солянки, Петровки и еще нескольких улиц. Нельзя будет проехать и по Софийской, Раушской и Болотной набережным.

С 22:30 на нескольких улицах будет действовать перекрытие с открытием движения по мере прохождения колонны парада. Она будет двигаться от Большого Каменного моста через Моховую и Воздвиженку на участок Садового кольца.

Также с 19:00 до окончания репетиции парада изменится режим работы нескольких станций метро. "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Изменятся и некоторые маршруты наземного транспорта.

Подробнее обо всех изменениях можно узнать на едином транспортном портале Москвы. Ограничения будут вводить также 4, 7 и 9 мая.

С 1 по 23 мая закроют участок Люблинско-Дмитровской линию метро от "Дубровки" до "Волжской". Это связано с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии. Пассажиры смогут воспользоваться альтернативными маршрутами.