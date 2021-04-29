На дорогах Москвы образовались 9-балльные пробки

В четверг вечером на дорогах столицы образовались пробки в 9 баллов, сообщает аналитический центр "Яндекс. Пробки".

По данным аналитического центра, в пробках стоит Третье транспортное кольцо, улицы внутри Садового кольца. Затруднено движение транспорта на западе и юге-западе города от Кутузовского проспекта до Ленинского проспекта.

Отчасти заторы связаны с перекрытием ряда улиц из-за движения военной техники для репетиции парада на Красной площади. Кроме того, четверг считается одним из самых "пробочных дней" в рабочей неделей, более того, нынешний четверг - предпоследний рабочий день перед длительными выходными.