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29.04.2021 18:50
Рубрика: Экономика

На дорогах Москвы образовались 9-балльные пробки

Текст: Ирина Огилько

В четверг вечером на дорогах столицы образовались пробки в 9 баллов, сообщает аналитический центр "Яндекс. Пробки".

Москвичам напомнили об изменениях в движении транспорта из-за репетиций парада Победы

По данным аналитического центра, в пробках стоит Третье транспортное кольцо, улицы внутри Садового кольца. Затруднено движение транспорта на западе и юге-западе города от Кутузовского проспекта до Ленинского проспекта.

Отчасти заторы связаны с перекрытием ряда улиц из-за движения военной техники для репетиции парада на Красной площади. Кроме того, четверг считается одним из самых "пробочных дней" в рабочей неделей, более того, нынешний четверг - предпоследний рабочий день перед длительными выходными.

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