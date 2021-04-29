Главу рязанского города Рыбное и его зама арестовали по делу о взятке

Глава администрации города Рыбное Рязанской области и его первый заместитель арестованы до 26 июня включительно по обвинению в попытке дать крупную взятку. Как сообщили в Рыбновском районном суде, преступление пресекли сотрудники УФСБ по региону.

По данным следствия, взятку чиновники предложили должностному лицу, статус которого не раскрывается, и действовали "группой лиц по предварительному сговору". В СУ СК по Рязанской области отметили, что в качестве взятки предлагалось имущество стоимостью 1,5 миллиона рублей.

При этом, как отметили в суде, решение об аресте чиновников было принято с учетом их личностей, а также "повышенной общественной опасности, дерзости преступления". Кроме того, в суде посчитали, что существует риск уклонения обвиняемых от правосудия.