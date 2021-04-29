С 30 апреля в столице еще пять социальных госуслуг полностью перейдут в электронный вид. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новые услуги, которые будут переведены исключительно в электронный вид, это региональная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет, региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам и некоторые другие. Оформить их можно будет не выходя из дома. "Дистанционный формат является важным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города", - отметила Ольга Грачева, первый замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Услуги, которые переводят в онлайн-формат:

- назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам;

- предоставление ежемесячной городской денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы;

- предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи ветеранам труда, ветеранам военной службы, а также одиноким пенсионерам;

- назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

- предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении или в виде социальных услуг.

При возникновении трудностей с оформлением в каждом центре "Мои документы" есть зона электронных услуг, сотрудники которой подскажут, как правильно подать необходимое заявление. Они также помогут с получением полного доступа к личному кабинету портала mos.ru, который нужен для оформления этих услуг", - рассказала Татьяна Порецкова, заместитель директора по развитию государственных услуг центров "Мои документы" города Москвы.

Ранее исключительно в электронный формат было переведено семь услуг, касающихся социальных выплат семьям с детьми, а также одна услуга для людей с ограниченными возможностями здоровья. Большая часть социальных услуг уже предоставляется в электронном виде с 2012 года, а во время пандемии все они были доступны только онлайн.

Получить полный доступ ко всем услугам на mos.ru можно онлайн с помощью подтвержденной учетной записи на портале gosuslugi.ru. В этом случае при входе в личный кабинет необходимо нажать на кнопку "Госуслуги". Еще один способ - прийти в любой центр госуслуг "Мои документы", предъявить там паспорт и заполнить заявление с указанием номера СНИЛС.