В Москве объявили программу онкофорума

Центральный выставочный зал "Манеж" столицы 21-22 мая примет участников Московского онкологического форума-2021. Запланированы более 70 мероприятий по организационным и практическим вопросам. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

"На форуме ведущие российские специалисты и зарубежные спикеры с мировыми именами обсудят вопросы современной диагностики и лечения как самых часто встречающихся злокачественных новообразований, так и редких видов опухолей у детей и взрослых. Также запланированы круглые столы, посвященные вопросам организации онкологической помощи, в том числе в условиях пандемии", - отметили в пресс-службе.

Планируются выступления по новейшим методикам диагностики новообразований, а также последним достижениям основных направлений онкологии: онкохирургии, противоопухолевого лекарственного лечения и радиотерапии.

Пройдут открытые лекции и сессии по наиболее актуальным темам, дискуссионные и круглые столы, дебаты "за и против", клинические разборы и мастер-классы.

Формат заседаний с очным участием и онлайн-подключением известных спикеров России и зарубежья сделает общение экспертов живым и интересным для всех специалистов, работающих в области онкологии.

Участие примут не только онкологи, но и врачи смежных специальностей. Мультидисциплинарный состав участников позволит обсудить персонализированный подход к проблемам пациента, а также оптимальные пути их решения.

Программа форума построена по интегративному принципу: для удобства слушателей доклады и лекции сгруппированы в соответствии с тематикой и распределены по аудиториям и времени. С темами заседаний можно ознакомиться по ссылке.

Обращаем внимание, что форум начинается в 09:00, ориентировочное время завершения - 20:00. Предусмотрена онлайн-трансляция.

Всех представителей профессионального сообщества ждут на Московском онкологическом форуме-2021!