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29.04.2021 08:49
Рубрика: Общество

В Москве провели более 170 тысяч высокотехнологичных исследований ПЭТ/КТ

Текст: Любовь Проценко

За пять лет количество проведенных исследований ПЭТ/КТ по полису обязательного медицинского страхования в Москве возросло в 8 раз. Также увеличилось количество мест, в которых такую онкодиагностику можно пройти бесплатно по полису ОМС. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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"За пять лет бесплатную диагностику ПЭТ/КТ прошли более 170 тысяч москвичей. Многие помнят времена, когда пациенты уезжали заграницу ради этих высокотехнологичных исследований. Теперь же жители обеспечены самой современной диагностикой на мировом уровне в Москве. ПЭТ/КТ в столице выполняется с несколькими радиофармпрепаратами для диагностики онкологических, ревматических и аутоиммунных заболеваний", - рассказала она.

Позитронно-эмиссионная томография в сочетании с компьютерной томографией является сложнейшим видом обследования, который помогает на молекулярном уровне определить локализацию злокачественного новообразования, скорректировать лечение и выявить рецидив. Данная медицинская услуга доступна москвичам по полису обязательного медицинского страхования с 2016 года. Пациенты могут записаться на исследование по направлению специалиста и пройти исследование в период до 7 дней. Протоколы и снимки, выполненных инструментальных исследований, доступны пользователям электронной медицинской карты на mos.ru. Также эти данные можно просматривать и в мобильной версии электронной медкарты в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

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